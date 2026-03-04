Депутатите планират да изслушат агроминистъра за кадровата му политика

В проектопрограмата си за тази седмица, която предстои да бъде гласувана в началото на днешното заседание, депутатите са заложили изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов относно кадровата му политика. Според „Има такъв народ“ назначенията на служебния министър на земеделието, а по-конкретно тези – в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет – застрашават националната сигурност.

От парламентарната група на ИТН изчетоха миналата седмица декларация по повод действията на Иван Христанов и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

В програмата на парламента за седмицата от „Алианс за права и свободи“ предлагат разглеждане на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от техния депутат Севим Али.

От „Морал, единство, чест“ предлагат да се разгледа на първо четене законопроекта за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители, внесен от лидера им Радостин Василев.

От „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ предлагат обсъждане на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов.

От „ДПС-Ново начало“ са заложили разглеждане на второ четене на изменения в Наказателния кодекс, внесени от Искра Михайлова-Копарова.