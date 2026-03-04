Моджтаба Хаменей е избран за нов върховен лидер на Иран

Събранието на експертите в Иран е избрало Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната, съобщи Iran International.

Моджтаба Хаменей е вторият син на покойния аятолах Али Хаменей. Въпреки че дълго време остава извън публичното внимание, анализатори го определят като влиятелна фигура зад кулисите на властта. Макар да не е сред най-високопоставените религиозни авторитети в шиитската йерархия, той е изградил силни връзки със силовите структури и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което се смята за ключово за издигането му.

Според наблюдатели изборът му е продиктуван основно от стремежа към запазване на стабилността и контрола в условията на криза, а не толкова от стандартна процедура за наследяване на поста.

Предшественикът му Али Хаменей, който управлява страната повече от три десетилетия, беше убит при съвместни удари на САЩ и Израел в края на февруари. До избора на нов лидер функциите му бяха временно поети от тричленен ръководен съвет.

Очаква се погребението на Хаменей да се състои в свещения град Мешхед, а в Техеран да бъде организирана голяма церемония в негова памет.