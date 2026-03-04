Emphase Ltd. е автор на новия дизайн на банкнотите на Швейцария

Швейцарската национална банка (SNB) представи дизайнера на новите си банкноти дни преди страната да гласува дали да включи паричните средства в конституцията си. Новите хартиени пари, които се очаква да бъдат въведени най-рано в началото на 30-те години на нашия век, ще бъдат проектирани от Emphase и ще представят някои от най-известните пейзажи на Швейцария, съобщи SNB в официално изявление на 4 март.

Въпреки че употребата на пари в брой намалява, тъй като все повече хора използват карти и дигитални методи за плащане, физическите банкноти и монети остават популярни в алпийската държава. По-ниската ежедневна употреба на кеш накара група активисти да поискат референдум, за да задължат правителството да гарантира, че монетите и банкнотите винаги ще са налични в достатъчни количества.

Направените сондажи на обществените нагласи показват, че версия на предложението изглежда ще бъде одобрена на гласуване на 8 март.

„Швейцарската национална банка е убедена, че парите в брой ще продължат да играят важна роля като метод на плащане и средство за съхранение на стойност в бъдеще“, заявиха от институцията на 4 март. „Следователно, непрекъснатото развитие на технологиите за сигурност и промяната на дизайна на банкнотите са от решаващо значение.“

Темата на новите швейцарски хартиени пари е „Швейцария и нейните надморски височини“. Дизайнът на Emphase включва характеристики на швейцарските низини, Централното плато, Юра и Алпите.

SNB взе окончателното решение след предварителен подбор, включително публично онлайн проучване, който намали предложенията до шест дизайна. Новата серия отново ще включва банкнота от 1000 франка, която е еквивалентна на около 1280 долара и е сред най-скъпите единични банкноти в света. Многократно е имало критики, че продължаващата й употреба отваря врати за незаконни дейности като пране на пари или укриване на данъци.

Националната банка на Швейцария благодари на всички дизайнери, участвали в конкурса. 12-те представени концепции ще бъдат изложени във форума на SNB на улица „Фраумюнстерщрасе“ № 8 в Цюрих, от 5 до 15 март (всеки ден от 9:30 до 16:30 часа), става ясно от уебсайта на институцията.