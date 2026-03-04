Транспортно-имотен казус разклати Шумен в последните дни на февруари и даде храна за всевъзможни слухове в града. Като формален повод послужи внесена тема за обсъждане на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 26 февруари, която в навечерието на събитието беше внезапно оттеглена.

Става въпрос за точка 24 от дневния ред, която гласи: „Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.342 по кадастралната карта на гр. Шумен на собственика на законно построените върху имота постройки, на основание на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.”

Дни преди заседанието в града тръгват приказки, че Община Шумен иска да продаде единствената автогара на града без търг, а статия с подобно заглавие се появява в местна медия. На пръв поглед изглежда нормално: има опит да се направи нещо, което според слуховете и писанията не е редно, има някакво обществено брожение срещу това – и обсъждането на въпроса отпада. Както гласи народната мъдрост обаче, крушката винаги си има опашка и нещата много рядко се оказват такива, каквито изглеждат на пръв поглед.

Истината е единственият убиец на слухове, така че, за да се изясни ситуацията, ще се върнем назад. Фирмата „Шумен – Пътнически автотранспорт” ООД приватизира през 1998 г. автобусните превози на бившия ДАП-Шумен. Редно е да припомним, че тогава транспортното министерство предлага първо на общините да станат собственици на държавните дотогава автобусни превози. И едва след техния отказ държавата обявява процедури за приватизация.

Оказва се, че в договора за приватизация на автобусните превози в Шумен преди 28 години е заложена мина със собствеността на автогарата на града. Освен автобусите, на приватизатора е разрешено да купи само приемното здание на автогарата заедно със земята под сградата. Останалите площи – секторите за заминаване на автобусите, площадката за престой и маневриране, подходи и пр., без които автогарата не би могла да работи, остават публична общинска собственост.

За сравнение във Варна приватизаторът купува не само автогарата и земята под нея, но и около 20 дка терен, на който са разположени сектори, паркинги и пр. Подобно е положението и в други градове. Така след приватизацията „Шумен – Пътнически автотранспорт” плаща наем на общината за площта извън сградата на автогарата.

През 2010 г. транспортното министерство приема промяна в „Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България”, с която става задължително секторите на автогарите да имат навеси. В резултат на това Община Шумен отделя секторите на автогарата в отделен парцел, като променя статута му от публична в частна общинска собственост. После е учредено и право на пристрояване, за да може превозвачът да построи навеси над секторите.

Така от юни 2011 г. единната автогара Шумен е разположена на три парцела с три вида собственост – частна (приемното здание), публична общинска (площадката за маневриране) и частна общинска (секторите). Това е нещо уникално за страната – истински Шуменски феномен, който продължава вече 15 години. Докато изведнъж се оказва бариера пред завършването на важен проект – „Устойчива градска мобилност” по процедура BR-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансиран с европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

По проекта, в който Община Шумен е в партньорство с фирмата превозвач, са закупени 6 електрически автобуса и 6 зарядни станции за тях. Техен собственик е община Шумен, която ги предоставя на „Шумен – Пътнически автотранспорт” да ги експлоатира.

Автобусите идват и в края на 2025 г. с големи усилия превозвачът ги пуска в експлоатация точно за празниците – на 30 декември. Според условието на проекта зарядните станции за автобусите трябва да бъдат поставени на общинска земя. И точно тук възниква сериозен проблем. Зарядните станции са 6 – по една за автобус, всяка с мощност 100 кВт. Само че общината не може да осигури необходимата мощност за тяхното включване и фирмата превозвач й предоставя 100 кВт от собствената си електромрежа.

В резултат досега са монтирани само две зарядни станции, които работят на половин мощност (по 50 кВт) и зареждат автобусите по-дълго време. Тъй като се е лишила от тези 100 кВт, от своя страна автогарата пък ограничава потреблението си от края на декември.

За да приключи успешно проектът, чийто финал е фиксиран за края на април 2026 г., трябва да бъдат включени и останалите 4 зарядни станции. Общината обаче не може бързо да осигури дори половината от необходимите 400 кВт мощност. Единственият вариант това да стане е изграждането на нов трафопост, за който са необходими много средства и дълго технологично време.

Ситуацията дава повод на ръководството на превозвача да обмисли друг вариант –

да изгради фотоволтаична електроцентрала със слънчеви панели върху навесите на секторите и акумулатори за съхраняване на произведената енергия. По предварителни разчети това ще осигури мощност до 200 кВт и възможност за включването на още зарядни станции.

Анализът показва, че изграждането на такава фотоволтаична централа е най-бързият път за разширение на съществуващата електрическата мощност на автогарата, а оттам – и за успешно приключване на проекта за доставката на 6 електрически автобуса и 6 зарядни станции. В противен случай съществува реална опасност част от парите по проекта да бъдат върнати.

Любопитното е, че превозвачът не иска нито цент от Община Шумен за изграждането на централата, а е готов да я реализира за собствена сметка. Но, за да се съкратят процедурите за строеж, той иска от общината да му бъде продадена земята под секторите, чиито навеси е правил преди 15 години.

След проведени разговори „Шумен – Пътнически автотранспорт” внася инвестиционно предложение за закупуване на парцела без търг – като собственик на законно изградени в него постройки. Става въпрос за терен от 2243 кв. метра. Избран от общината независим оценител е изготвил пазарна оценка на терена – 232 493 евро. Същият оценител е направил оценката и на друг, вече гласуван от общинските съветници имот.

Както казахме по-горе, проектодоговорът за продажбата е внесен за обсъждане в общинския съвет на заседанието на 26 февруари като т.24, след което точката е оттеглена без публично оповестени мотиви.

Това е странно, тъй като, видно от качения на сайта на Община Шумен проектодоговор, продажбата на терена под секторите би защитила напълно обществения интерес. Купувачът се задължава безсрочно да ползва имота само за автотранспортна дейност без право да променя предназначението му. При продажба задължението се прехвърля и върху новия собственик. А при нарушение санкцията е 100 хил. евро.

Погледнато в перспектива изграждането на фотоволтаична електроцентрала върху навесите на секторите на практика ще бъде технологичен скок за автогарата в Шумен. След инвестицията превозвачът ще развие дейността си в съответствие с новите тенденции. Европейската комисия планира от 2030 г. всички нови градски автобуси в ЕС да бъдат електрически или водородни, а до 2035 г. да бъдат спрени всички дизелови автобуси.

Планира се и постепенна замяна на дизеловите междуселищни автобуси с електрически. Всичко това се знае, поради което оттеглянето на решението за продажба на терена под секторите на автогара Шумен наистина буди недоумение.

Преди повече от десет години общината продаде на голяма търговска верига терен на основен обръщач на градския транспорт. Тогава превозвачът беше принуден да закупи друг терен от общината и да изгради на него необходимия за градския транспорт обръщач, който все още не функционира поради липса на достъпност за нископодовите автобуси. Дали подобни „инвестиционни интереси“ не стоят и зад оттеглянето на т. 24 от дневния ред на общинския съвет?

Ако такива се реализират, това ще доведе до преместването на автогарата в Шумен на друго място, далече от жп гарата. Което няма да е в интерес на пътниците, принудени да влачат багажи и да вземат таксита, за да се придвижат от едната до другата гара.

Преместването на автогарата далече от жп гарата би противоречало и на бъдещия Закон за обществения транспорт, който ратува за подобряване на връзките между жп и автотранспорт. Следователно общественият интерес е автогарата в Шумен да остане на мястото си и да се модернизира и развива за удобство на пътниците.