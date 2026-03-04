РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МВР обяви, че няма засилен миграционен натиск заради конфликта в Близкия изток

МВР обяви, че няма засилен миграционен натиск заради конфликта в Близкия изток

Няма основания България да се притеснява от засилен миграционен натиск във връзка с конфликта в Близкия изток. Това заяви служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев на брифинг в Министерския съвет. По думите му, към момента не се наблюдава подобна тенденция и е важно това да бъде казано ясно, за да не се създават излишни тревоги в обществото.

Анчев съобщи, че по данни от последния доклад на МВР е задържан само един човек на входа на границата, който не е ирански гражданин. Няма задържани мигранти нито във вътрешността на страната, нито на изхода на границата.

Той подчерта, че в краткосрочен и средносрочен план не се очаква повишен миграционен риск, като ситуацията ще зависи от развитието на конфликта в региона. Според него настоящата обстановка се различава от тази през 2015 година, когато войната в Сирия доведе до сериозна миграционна вълна към Европа.

Заместник-министърът увери, че всички ангажирани институции следят ситуацията и при необходимост ще бъдат предприети съответните мерки.

