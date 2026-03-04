И от ГЕРБ и ДПС настояват президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради ситуацията в Близкия изток

Ситуацията в Близкия изток изисква координация между институциите. Това заяви в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. По думите ѝ, президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат поканени и парламентарните групи.

Сачева коментира, че действията на служебното правителство досега не създавали усещане за достатъчно спокойствие, ако решенията се взимали еднолично от премиера Андрей Гюров. Тя подчерта, че ГЕРБ-СДС подкрепя служебния министър на отбраната Атанас Запрянов и определи оставането му в кабинета като знак, че няма да има отстъпление в отбранителната политика на страната.

Според нея служебният кабинет показва, че е „за служебно ползване от ПП-ДБ и от г-н Радев“. Сачева критикува също назначенията на нови областни управители и рокадите в областните дирекции на МВР, както и към смяната на ръководителя на Специалния отряд за борба с тероризма.

В отговор на въпрос за срещата на бившия президент Румен Радев с кмета на Стара Загора Живко Тодоров по време на честванията за Трети март, Сачева каза, че националният празник е за всички. Тя добави, че Тодоров вероятно ще бъде водач на листата на ГЕРБ-СДС в Стара Загора.

От „ДПС – Ново начало“ също призоваха президентът Илияна Йотова да свика КСНС във връзка със ситуацията в Близкия изток. Заместник-председателят на парламентарната група Искра Михайлова заяви пред журналисти, че България и гражданите имат нужда от национално отговорни решения.

Според нея представителите на служебното правителство избягвали срещите с Народното събрание, а премиерът Андрей Гюров не се явявал нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол. Михайлова добави, че министрите също отказвали да се явяват в парламента, което според нея показва пренебрежение към принципите на парламентарната република.

Тя посочи още, че президентът носи отговорност за действията на служебния кабинет и за случващото се в Министерството на вътрешните работи. По думите ѝ, се наблюдавали последователни действия, насочени към постигане на „служебни победи“ и ограничаване на правото на всички да участват в честни избори.

По рано днес лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също поиска от президента да свикa КСНС.