On Holding отчете рекордни продажби над 3 млрд. франка и надмина очакванията на Уолстрийт

Швейцарския производител на маратонки On Holding надмина очакванията на Уолстрийт през четвъртото тримесечие, като базираната в Цюрих марка за обувки за бягане отчете по-високи от прогнозите продажби и печалба. Акциите на компанията обаче поевтиняха с 6% до 43.91 долара във вторник (3 март), след като прогнозата за приходите през 2026 г. се оказа под очакванията на анализаторите.

Нетните продажби за четвъртото тримесечие са нараснали с 22,6% до 743.8 млн. швейцарски франка (при очаквания за 19,9%). Печалбата на акция е 0.25 франка и е над прогнозата от 0.21 франка, но под нивото от 2024 година. Продажбите директно към потребители са се увеличили с 21,7%, а на едро – с 23,4 процента.

Данните по региони покзват, че в Европа, Близкия изток и Африка има ръст от 24,2%, в Америка – 2,8%, а в Азиатско-тихоокеански регион -70,8 процента.

По категории обувките остават основният двигател (+20,8%), но облеклото (+38,3%) и аксесоарите (+117,7%) растат още по-бързо.

Компанията за първи път премина границата от 3 млрд. швейцарски франка годишни продажби – ръст от 30 процента. През годината On е открила 18 нови магазина и вече разполага със 70 магазина по целия свят. Облеклото и аксесоарите формират 7% от общите продажби и растат във всички региони.

Главният изпълнителен директор Мартин Хофман заяви, че компанията не планира агресивни разпродажби, а ще следва премиум стратегията си. Съоснователят Дейвид Алеман подчерта, че целта е изграждане на „най-премиум глобалната спортна марка в света“.

През 2026 г. On очаква ръст на продажбите от поне 23% (до минимум 3.44 млрд. франка), брутна печалба от поне 63% и силно представяне на директните продажби. Анализатори обаче отбелязват, че прогнозата е под предварителните пазарни очаквания, а силният швейцарски франк оказва натиск върху резултатите.

Компанията продължава да инвестира в иновации, включително разширяване на технологията LightSpray и нови продуктови линии за жени, фитнес и тенис, който е най-бързо растящата категория за 2025 година.

Допълнително On обяви дългосрочно партньорство с американската модна и лайфстайл марка Kith, което ще включва нова съвместна колекция обувки и облекло, както и създаването на Kith Run Team в Ню Йорк.