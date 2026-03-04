РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Възраждане“ отново призова президента Илияна Йотова да свика КСНС

Възраждане

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отново поиска от президента Илияна Йотова да свикa Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). В парламентарните кулоари той предупреди, че съществува реален риск за националната сигурност на страната ни и е възможен ракетен удар от страна на Иран срещу нас заради американските самолети на столичното летище.

„Военният министър лъже – няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Тези учения, който е бил в армията знае, че се планирам минимум година по-рано. Има военни действия на САЩ, в които участват тези самолети, които се намират на летището в София“, подчерта Костадинов.

Той обясни, че „ако нещо се случи на наша територия“, няма да обвинява правителството на САЩ, нито иранците, а единствено служебния кабинет на Андрей Гюров, който е позволил България да се превърне в плацдарм срещу Иран.

„Затова настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика КСНС, защото информацията, с която разполагаме в момента е такава, че се проучва с какъв медицински потенциал разполагаме, за да може да се отговори на нещо. В момента се случва нещо много опасно“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Снимка: Към 10.00 часа на 4 март на Летище „Васил Левски“ в София все още има американски военни самолети
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

