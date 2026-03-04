„Възраждане“ отново призова президента Илияна Йотова да свика КСНС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отново поиска от президента Илияна Йотова да свикa Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). В парламентарните кулоари той предупреди, че съществува реален риск за националната сигурност на страната ни и е възможен ракетен удар от страна на Иран срещу нас заради американските самолети на столичното летище.

„Военният министър лъже – няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Тези учения, който е бил в армията знае, че се планирам минимум година по-рано. Има военни действия на САЩ, в които участват тези самолети, които се намират на летището в София“, подчерта Костадинов.

Той обясни, че „ако нещо се случи на наша територия“, няма да обвинява правителството на САЩ, нито иранците, а единствено служебния кабинет на Андрей Гюров, който е позволил България да се превърне в плацдарм срещу Иран.

„Затова настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика КСНС, защото информацията, с която разполагаме в момента е такава, че се проучва с какъв медицински потенциал разполагаме, за да може да се отговори на нещо. В момента се случва нещо много опасно“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Снимка: Към 10.00 часа на 4 март на Летище „Васил Левски“ в София все още има американски военни самолети