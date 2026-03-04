РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Има такъв народ“ отиде да търси Христанов по коридорите на Министерство на земеделието и храните

Партията на Слави Трифонов оттегли необмисления си законопроект за личните данни

Парламентарната група на „Има такъв народ“ отиде организирано в сградата на Министерството на земеделието и храните, за да търси ресорния министър Иван Христанов. Днес той трябваше да бъде изслушан в парламента относно кадровата политика от встъпването му в длъжност и разгласената информация за заплаха за националната сигурност. Христанов обаче е изпратил писмо до Народното събрание, че няма да присъства поради неотложни ангажименти.

От „Има такъв народ“ потърсиха и неговата медийна сътрудничка Десислава Николова, за която твърдят, че през 2025 г. е била задържана в София с амфетамини.

От администрацията отговориха, че Христанов има издадена заповед за командировка. От партията на Слави Трифонов пък настояха за информация кога е издадена заповедта – преди или след поисканото в парламента изслушване. „Има такъв народ“ пусна молба по ЗДОИ, за да разбере кога точно е издадена заповедта и кой я е подписал.

