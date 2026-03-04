Wiser Technology отчита 91% ръст на приходите до 39.2 млн. евро

Wiser Technology отчита рекордни годишни приходи в размер на 39.2 млн. евро спрямо 20.5 млн. евро през 2024 година. Това показват данните от консолидирания финансов отчет на компанията за четвъртото тримесечие и цялата 2025 година.

Увеличението се дължи както на включване на резултатите на придобитите през 2024 г. дружества, така и на 18% органичен растеж на приходите. През тримесечията на годината компанията отчита последователно подобрение на рентабилността. За 2025 г. дружеството е с оперативна нетна загуба в размер на 1.4 млн. евро спрямо 1.3 млн. евро за деветте месеца на годината. Резултатът отразява инвестиции в интеграцията на придобитите компании, разширяването на международните канали за продажби и развитието на системи и инфраструктура, необходими за подкрепа на значително увеличения мащаб на дейността и изграждането на единна оперативна организация. С приключването на интеграционния процес и консолидирането на операциите, Wiser Technology навлиза в следващ етап от развитието си, насочен към повишаване на ефективността, устойчиво подобрение на финансовите резултати и генериране на парични потоци.

„2025 г. беше година на растеж и структурна трансформация.

Успяхме значително да разширим мащаба на компанията и да обединим придобитите дружества в една интегрирана организация“, заяви Ивайло Славов, изпълнителен директор на Wiser Technology. „С приключването на интеграцията през 2026 г. фокусът ни се измества изцяло към устойчив растеж и ефективни операции. Продължаваме да внедряваме решения, базирани на изкуствен интелект, в оперативните процеси и клиентските ни услуги, което повишава ефективността и укрепва позицията ни като технологичен партньор носещ висока добавена стойност“, допълни Славов.

През четвъртото тримесечие компанията въведе промени в счетоводните си политики

с цел повишаване на прозрачността и ограничаване на балансовия риск. В резултат отчетената годишна нетна загуба възлиза на 4.3 млн. евро. Сред предприетите мерки е въвеждането на политика за отписване на вземания със срок над 180 дни, довела до непарична корекция в размер на 1.68 млн. евро. Всички засегнати вземания са възникнали преди миналата година, като 73% от тях предхождат придобиванията през 2024 г. и са наследени от едно от закупените дружества. Компанията актуализира и политиката за признаване на търговски комисиони, като условните комисиони вече се признават към момента на реализиране на продажбата, независимо дали условията по тях са изпълнени.

„Това са целенасочени еднократни мерки, чрез които възприемаме по-консервативен финансов подход, изчистваме наследени позиции и привеждаме разходите в по-добро съответствие с генерирането на приходи. Те не отразяват текущото оперативно представяне на бизнеса. Влизаме в 2026 г. с по-стабилен баланс, по-предвидим оборотен капитал и подобрено финансово управление“, коментира Мартин Миланов, финансов директор на Wiser Technology.

Насоки за 2026 г.

Wiser навлиза в 2026 г. със стабилен управленски екип, консолидирана оперативна структура, засилено финансово управление и разходна база, съобразена с настоящия мащаб на дейността. Компанията очаква възстановяване на положителения оперативен финансов резултат и реализиране на печеливш растеж през 2026 г., подкрепени от постепенно подобрение на маржовете, повишена оперативна ефективност и засилен търговски фокус върху проекти с по-висока добавена стойност. Ръководството очаква постепенно подобрение на резултатите през годината, като инициативите за оперативно усъвършенстване, ефектите от постигнатия мащаб и внедряването на AI-базирани решения продължават да оказват положително влияние.

Очаква се подобрение в генерирането на парични потоци вследствие на реализиране на ефекти от мащаба.

Вече 25 г. Wiser Technology Wiser Technology създава софтуер, който подпомага глобални организации да проектират, внедряват и развиват своите AI решения. The Code – нейният изпълнителен модел, обединява стратегия, архитектура, инженеринг и подготовка на екипите в един последователен процес от идеята до реалното приложение. Wiser работи в Европа, Близкия изток и Северна Америка партнирайки си със световни лидери в автомобилната индустрия, авиацията и отбраната, телекомуникациите и медиите, информационните технологии и финансовия сектор.

В момента сделки с акциите на дружеството на „Българска фондова борса“ се сключват на цена от 2.40 евро за един брой. Това оценява компанията на над 46 млн. евро пазарна капитализация.