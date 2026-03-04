Цените на дизела в световен мащаб се качват рязко заради нарушените доставки

Премията на дизела към суровия петрол скочи до най-високото си ниво от лятото на 2023 г. поради конфликта в Близкия изток. Базовите дизелови фючърсни контракти в Европа струват над 40 долара за барел повече от черното злато сорт „Брент“ – най-голямата надбавка за последните две и половина години. Повиши се и премията на горивото към петрола в Съединените щати и Азия.

Цените на дизела се катерят като част от по-широкия подем на петролния пазар. В Европа фючърсите за доставка през март надхвърлиха 1000 долара за тон, което се равнява на повече от 134 долара за барел. Но печалбите им надхвърлиха ръста на сорт „Брент“, което е доказателство за значението на Близкия изток на голям износител на петролния деривот и доставчик на други големи рафинерии.

Доставките на дизел до Европа от рафинерии в Азия, които са получавали черно злато от Персийския залив, „сега са изложени на сериозен риск“, посочва Джанив Шах – заместник директор на поделението за пазари на суровини в Rystad Energy. „Потоците за обмен от Персийския залив към Европа също са изложени на риск“, добавя той.

Движението на танкери през Ормузкия проток – критична артерия за повече от четири милиона барела петролни продукти на ден – е сериозно нарушено. Цените на доставките също се качват рязко, като стойността за превоз на петролни деривати от Персийския залив до Северозападна Европа достигна най-високото си ниво от 2024 г. насам в началото на седмицата.

В отговор на проблемите с доставките, които застрашват достъпа им до суров петрол, някои азиатски рафинерии обмислят да намалят количествата, които преработват или да ускорят дейностите по поддръжка на съоръженията, а това би оказало допълнителен натиск върху веригите за доставки.

Големи преработватели планират да орежат капацитета с 20% до 30%, тъй като десетки танкери, натоварени с черно злато, остават блокирани в Персийския залив, твърдят запознати с обсъжданията лица. Китайските и японските рафинерии – особено държавните и по-големите компании – най-вероятно ще намалят количествата петрол, които преработват заради силната им зависимост от суровината от Залива, допълват добре информираните източници.

Големи азиатски пазари като Китай, Индия, Южна Корея и Япония са сред най-зависимите от петрола, който трябва да преминава през Ормузкия проток, като приемат товари по дългосрочни договори от производители като Саудитска Арабия, Ирак и Обединените арабски емирства. Тези доставки обикновено отнемат около 15 до 30 дни, за да пристигнат в пристанищата в Азия, което ги прави трудни за заместване от по-отдалечени източници в Северна и Южна Америка, Европа и Африка.

Рафинериите намаляват производството поради опасения, че може да не получат необходимите количества челно злато от Близкия изток, посочва Антъни Юен – анализатор на суровини в „Ситигруп“. Цената на алтернативните барели от Атлантическия басейн ще бъде много висока, предвид високите транспортни разходи, което ще създаде „странния феномен“ преработвателите да намаляват активността си въпреки добрите печалби от производството на гориво, допълва той.

Китайската мегарафинерия Zhejiang Petrochemical, в която Saudi Aramco има миноритарен дял, ще извърши рутинна поддръжка през март на инсталация за дестилация на суров петрол с капацитет за рафиниране от 10 милиона тона годишно, каза в изявление основният акционер на завода – Rongsheng Petrochemical. Компанията ще коригира оперативните си ставки, ако е необходимо, допълва Rongsheng.

Някои други големи преработвателни компании, включително съвместни предприятия с големи чуждестранни петролни компании, управлявани от държавни фирми като CNOOC, China Petroleum & Chemical Corp. и Sinochem Group, също са уязвими от войната в Близкия изток. За разлика от по-малките независими компании (наричани „чайници“), тези рафинерии обикновено избягват да купуват санкциониран суров петрол от Русия и Иран.

Иранското черно злато също трябва да преминава през Ормузкия проток, въпреки че големи обеми от него са на танкери в морето в азиатски води и създават временен буфер. Рафинериите обикновено имат запаси от суров петрол за поне две до три седмици, за да се предпазят от краткосрочни забавяния или прекъсвания на доставките.

Възможностите за заместване на близкоизточната суровина включват петрол от производители от Близкия изток, който се товарят извън Персийския залив, регионален суров петрол от Малайзия и Виетнам, както и запаси на склад в Китай, Южна Корея и Япония.

Априлските дизелови фючърси (Gasoil), които се търгуват на борсата в ICE, се извисиха до 1084.75 долара за тон в 10.33 ч. българско време на 4 март.

Петролът сорт „Брент“ за доставка през май се котираше за 83.78 щ. долара за барел в 11 ч. българско време – ръст от 2.95% от началото на борсовата търговия за деня.