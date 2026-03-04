КЗК изиска от НАП данни за цените на горивата по бензиностанциите

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска от Националната агенция за приходите (НАП) данни за цените на горивата по бензиностанциите в страната, с цел текущ мониторинг и своевременно предотвратяване на евентуална спекула.

Независимият регулатор препоръча на правителството незабавно да бъде сформирана експертна група към Консултативния съвет при министъра на икономиката, която да проследява вноса, произхода, цените и да идентифицира алтернативни източници на суровина при необходимост. От комисията посочиха и още мерки от компетенциите на властта, с които да бъдат предотвратени резки скокове в цените и криза с доставките.

От Комисията за защита на конкуренцията препоръчват на правителството и министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката и индустрията да предприемат мерки, които да гарантират снабдяването на вътрешния пазар и да предотвратят евентуална ценова спекула.

Настояват Консултативния съвет към министъра на икономиката да проследява актуалните данни за вноса по страни на произход; да анализира въздействието на прекъснати доставки; на набележи алтернативни източници на суровина, както и да поддържа активна комуникация с браншовите организации и да следи за прилагане на ценова политика, съобразена с реалните разходи при търговията на едро.

А по отношение ролята на особения търговски управител на „Лукойл-България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ се препоръчва осигуряване и гарантиране на достъп на други вносители и търговци до данъчните складове и до нефтопроводите на групата за транспортиране на горива от внос, както и до осигуряване на алтернативни доставки на суровина за производството на горива.

От КЗК заявяват, че регулаторът осъществява контрол по цялата верига на производство и внос, съхранение, транспорт и търговия на едро и дребно, и припомнят че през последните години Комисията е установявала злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл-България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, за което са наложени санкции за повече 130 млн. евро.