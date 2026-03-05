Два евакуационни полета от Абу Даби и Дубай кацнаха в София

Над 400 български граждани вече са евакуирани от държави в Близкия изток, съобщи БНР. Тази нощ на летище „Васил Левски“ в София се приземиха два самолета – правителственият от Абу Даби и на компанията GullivAir от Дубай.

Първият – от Абу Даби – кацна в София малко след 02.30 часа през нощта и с него бяха евакуирани 85 българи. Други шестима, които са били записани за полета, не са се явили. Пътниците разказаха, че организацията по прибирането им е била бърза и добре координирана.

Един от пристигналите разказа, че вечер се е стреляло, като местното правителство изпращало предупреждение по телефоните, че хората трябва да се прибират в бомбоубежищата. Понеже такива в хотела нямало, той и членовете на семейството му се криели в банята.

Около 3.00 часа кацна и вторият самолет с евакуирани наши сънародници – на авиокомпанията GullivAir от Дубай. Машината разполага с 326 места, като по информация на пътници полетът е бил пълен. Сред тях бе и бившият футболен национал Благой Георгиев, който определи престоя си в Дубай като „бомбастичен“ и благодари на ситуационния център на външно министерство.

Днес, около 18 часа, се очаква да кацне и комбиниран пътнически полет на националния превозвач „България Еър“ с още български туристи – от Оман.

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигнал и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден.

В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.