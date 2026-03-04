Трафикът на петролни танкери през Ормузкия проток не е спрял напълно

Това съобщи компанията за енергийна пазарна информация Kpler

Трафикът на петролни танкери през Ормузкия проток е спаднал, но не е спрял напълно след избухването на войната в Близкия изток, съобщи компанията за енергийна пазарна информация Kpler.

Цените на суровия петрол и природния газ скочиха, след като в събота САЩ започнаха масивна кампания от удари срещу Иран в сътрудничество с израелските сили.

Ирански военни представители заявиха, че контролират водния път, по който преминава една пета от световните доставки на суров петрол, и че са извършили атаки срещу кораби, но Kpler заяви, че някои рискуват и пътуват.

Анализът на дейността на корабите показва, че транзитите на танкери сега са с около 90% по-ниски от миналата седмица“ през жизненоважния воден път, съобщи компанията за енергийна пазарна информация Kpler.

Оманската военноморска флота спаси днес 24 членове на екипажа на контейнеровоз под малтийски флаг, който беше ударен от ракети, докато преминаваше през Ормузкия проток.

Това е четвъртата атака, съобщена в регионалните води в рамките на 24 часа, след като снаряди удариха или паднаха в близост до три други кораба край бреговете на ОАЕ и Оман.

„Мерск“ – най-големият превозвач на контейнери в света – обяви тази вечер, че временно преустановява повечето резервации за превоз на товари от и до Обединените арабски емирства, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия до ново нареждане.

Пристанищата Джеда и Крал Абдула в Саудитска Арабия и пристанището в Салала в Оман продължават да функционират, а транспортната група все още приема товари от и до Йордания и Ливан.