РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентът не прие законопроекта на АПС, свързан със сменените имена на българските турци

АПС

Със 70 гласа „Въздържал се“ (42 от ГЕРБ-СДС, 17 от „Възраждане“, един от „БСП-Обединена левица“, 9 от МЕЧ и един – нечленуващ в парламентарна група) и 21 гласа „Против“ (двама от ГЕРБ-СДС, 13 от „Възраждане“, 6 от „БСП-Обединена левица“) парламентът отхвърли законопроекта на АПС – „Алианс за права и свободи“ за промени в Закона за гражданската регистрация.

„За“ законопроекта гласуваха 81 депутати – 29 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 27 от „ДПС-Ново начало“, 12 от АПС, 6 от „Величие“, 5 – нечленуващи в парламентарни групи и двама от ГЕРБ-СДС.

Законопроектът на АПС, който според вносителя Севим Али, се отнася за близо 1 млн. български граждани, предвиждаше българските граждани с възстановени рождени имена – турски или арабски, да не бъдат питани от администрацията какви са били предишните им български имена, наложени им в периода на така наречения възродителен процес.

Според Севим Али това питане може да се избегне, тъй като държавата разполага с тези данни в ЕСГРАОН. Освен това законът и подзаконовите актове уреждат възстановяването на имената и отразяването им в регистрите.

От АПС настояваха за промените, тъй като според тях принудата гражданите да бъдат карани да произнасят насилствено наложеното им име е недопустимо. Според тях това не е административна подробност, а вторично унижение и връщане на насилието от така наречения възродителен процес.

От АПС предлагаха да се заличат в ЕСГРАОН насилствено наложените имена на българските турци и да се запише изрична забрана да се изискват подобни данни от гражданите, като при нарушение искаха да се носи санкционна отговорност по закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.