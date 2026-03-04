Парламентът не прие законопроекта на АПС, свързан със сменените имена на българските турци

Със 70 гласа „Въздържал се“ (42 от ГЕРБ-СДС, 17 от „Възраждане“, един от „БСП-Обединена левица“, 9 от МЕЧ и един – нечленуващ в парламентарна група) и 21 гласа „Против“ (двама от ГЕРБ-СДС, 13 от „Възраждане“, 6 от „БСП-Обединена левица“) парламентът отхвърли законопроекта на АПС – „Алианс за права и свободи“ за промени в Закона за гражданската регистрация.

„За“ законопроекта гласуваха 81 депутати – 29 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 27 от „ДПС-Ново начало“, 12 от АПС, 6 от „Величие“, 5 – нечленуващи в парламентарни групи и двама от ГЕРБ-СДС.

Законопроектът на АПС, който според вносителя Севим Али, се отнася за близо 1 млн. български граждани, предвиждаше българските граждани с възстановени рождени имена – турски или арабски, да не бъдат питани от администрацията какви са били предишните им български имена, наложени им в периода на така наречения възродителен процес.

Според Севим Али това питане може да се избегне, тъй като държавата разполага с тези данни в ЕСГРАОН. Освен това законът и подзаконовите актове уреждат възстановяването на имената и отразяването им в регистрите.

От АПС настояваха за промените, тъй като според тях принудата гражданите да бъдат карани да произнасят насилствено наложеното им име е недопустимо. Според тях това не е административна подробност, а вторично унижение и връщане на насилието от така наречения възродителен процес.

От АПС предлагаха да се заличат в ЕСГРАОН насилствено наложените имена на българските турци и да се запише изрична забрана да се изискват подобни данни от гражданите, като при нарушение искаха да се носи санкционна отговорност по закона.