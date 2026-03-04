РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От 8000 жалби за високи сметки за ток, само една е уважена

Само една от близо 8000 подадени жалби за високи сметки за ток е била уважена, съобщи служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. По думите, ѝ това поражда сериозни притеснения и поставя въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите на гражданите.

Министърът посочи, че все още очаква обобщената информация от Комисията за защита на потребителите, а анализите по случая продължават. Тя добави, че е в контакт и с Комисията за енергийно и водно регулиране, от която очаква по-активни действия.

Щонова обяви, че са започнали разговори с Комисията за защита на потребителите за проверки по бензиностанциите. При установяване на повишение на цените ще се проверява дали то е обосновано, като при нарушения могат да бъдат налагани санкции между 5000 и 100 000 лева, а при повторно нарушение – до 200 000 лева.

За конфликта в Близкия изток министърът отбеляза, че военните действия винаги влияят негативно върху икономическата среда. Засега анализите не показват сериозни краткосрочни сътресения за българската икономика, но ситуацията се наблюдава внимателно.

