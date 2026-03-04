Загубата на пазари и високите разходи затварят завода на акумулатори „Елхим-Искра“

Съветът на директорите на „Елхим-Искра“ АД е взел решение да спре работа на предприятието на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ /спиране на работа за повече от 15 работни дни/, считано от 23 март. Това съобщават от фирмата за производство на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии в Пазаржик.

След изтичане на 19 работни дни от началото на спиране, считано от 20-ия работен ден на престоя, ще се предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ /спиране на работа за повече от 15 работни дни/, уточняват от дружеството.

Тези действия се налагат от затрудненото финансово-икономическо положение на „Елхим-Искра“

вследствие на съчетание от множество фактори като загубата на пазарни позиции в Италия и Германия след продължителния спад в индустриалното производство и появата на производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за труд и енергия и предлагат по-конкурентни цени. От фирмата посочват и предходна загуба на най-рентабилните пазари за дружеството в страните от ОНД в следствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на Европейсикя съюз.

Високите цени на електроенергията в България и Европа

и липсата на реален компенсационен механизъм за държавна подкрепа за небитовите крайни потребители, както и високите цени на основни за дружеството суровини и материали и нормативно ограничение да рециклира олово са сред причините за спиране на работа.

Тези фактори се съчетават още с ежегодният административен ръст на минималната работна заплата и липсата на квалифицирани кадри, които налагат постоянен ръст на разходите за заплати без да водят до ръст на производителността.

Към момент

ръководството на дружеството разработва стратегия за преструктуриране на дейността на „Елхим-Искра“,

която ще бъде допълнително оповестена.

Книжата на „Елхим – Искра“ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките им лъкатушеха по ценовата стълбица, като загубиха част от стойността си. В момента сделки се сключват при 0.332 лева за един брой.