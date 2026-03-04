От ИТН с „разказ“ за проверка какви са неотложните ангажименти на Христанов

Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ подробно разказа от трибуната на Народното събрание какво са направили от партията му, след като са разбрали, че земеделският министър Иван Христанов не може да дойде в парламента, за да бъде изслушан. Припомняме, че в началото на пленарното заседание председателят на парламента Рая Назарян обяви, че днес в 8.33 часа е постъпило уведомление от Иван Христанов, че няма да може да дойде в Народното събрание поради неотложен ангажимент. Изслушването му бе поискано от ИТН с цел да се разяснят кадровите му назначения в земеделското министерство.

Депутати от ИТН отишли на място в сградата на земеделското министерство и разпитали администрацията какъв е неотложният ангажимент на министъра. Било им казано, че той е в командировка. В кабинета на секретарката му от ИТН видели план-графика му за днес, от който ставало ясно, че в 9.00 часа той трябва да е на изслушването в парламента, а следващата му служебна задача за деня е насрочена за 16 часа.

В същото време по информация на ИТН министър Христанов и съветничката му по медийните въпроси – Десислава Николова (за нея по-рано днес Станислав Балабанов разкри, че е задържана в полицията заради амфетамини, както и че е партиен активист на „Да, България“) били в Българската агенция по безопасност на храните. Ето защо Станислав Балабанов е поискал по ЗДОИ по-подробна информация за извънредната командировка на министър Христанов.

След изказването на Балабанов на трибуната излезе Явор Божанков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, който възнегодува защо Рая Назарян е дала възможност на Станислав Балабанов от ИТН да развие „разказ“ в изказването си. Той й припомни, че от няколко седмици я приканва да отнеме правото на Симон Милков да има достъп до парламента.

Председателят на парламента обясни на Божанков, че Симон Милков е получил право да отразява случващото се в парламента, след като надлежно е подал всички изискани документи. Освен това при извършените вътрешни проверки по повод вече подадените сигнали от страна на Явор Божанков се оказало, че има свидетелства и за провокации от страна на депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, заради което не може да се отсъди с твърда категоричност, че именно Симон Милков е виновният и трябва да му се отнеме правото да влиза в сградата на Народното събрание.

Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ също взе отношение по казуса, като обяви, че днес Симон Милков не само че обиждал народни представители, но и провалил възможността им да проведат пресконференция. По този повод Рая Назарян обяви, че това е нова информация по случая и ще разпореди нова проверка.