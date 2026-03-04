Правителството одобри тарифата за предизборните предавания по БНТ и БНР

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по БНТ, БНР и техните регионални центрове в рамките на предстоящата кампания за изборите за народни представители на 19 април.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други формати, договорени с представители на участниците в изборите съгласно реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Затова тарифата е изготвена въз основа на предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

В предложената от БНТ тарифа параметрите и цените остават същите като тези, определени при изборите за народни представители на 27 октомври 2024 година.

В тарифата на БНР цените на агитационните клипове, хрониките, диспутите и другите форми са увеличени с до 5% спрямо предишните избори. Увеличението е съобразено с годишната инфлация в България за 2025-а според данните на Националния статистически институт, публикувани на 15 януари 2026 година. Предвидена е и нова услуга – дискусия в дигитален формат. За банери и PR материали в дигиталните платформи е въведен нов принцип за остойностяване, свързан с технологичните промени след обновяването на сайтовете на БНР през декември 2025 година и обединяването на всички програми в категорията „Избори 2026“.

Съгласно изискванията тарифата трябва да бъде приета не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Своевременното ѝ одобряване е важно за нормалното протичане на предизборната кампания и за отразяването ѝ в програмите на обществените медии.

