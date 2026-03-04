Гюров увери, че страната ни разполага с достатъчни запаси от горива

България разполага с достатъчни запаси от горива и няма основания за притеснения за недостиг, заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. По думите, му държавният резерв и търговците на горива разполагат с наличности, а пазарът остава спокоен.

Той подчерта, че страната получава нефт и горива от региони, които не са засегнати от бойните действия, а доставките не са прекъснати. Освен това в рафинерията в Бургас има достатъчни количества суровина, закупени още преди началото на конфликта в Близкия изток и преди поскъпването на световните пазари.

Според премиера евентуално прибързано повишаване на цените би било резултат не от реален недостиг, а от непазарно поведение. Той предупреди, че държавата няма да позволи паниката да бъде използвана за спекулации за сметка на гражданите.

Гюров съобщи още, че първата група български граждани, евакуирани от Близкия изток, вече пътува към страната и се очаква да пристигне по-късно днес на летище Варна. Той благодари на министрите и институциите, които участват в организацията на операцията, и изрази надежда, че още на следващия ден ще започнат нови полети за извеждане на българи от засегнатите райони.