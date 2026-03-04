Първи полет с българи от Дубай излетя, очаква се да кацне по-късно днес във Варна

Очаква се днес на Летище Варна да пристигне първият полет с българи от Дубай. Чартърният самолет на България Еър превозва туристи на туроператора Абакс, съобщава TravelNews. Машината е излетяла в 9:45 ч. местно време от Дубай, преминава през въздушното пространство на Южен Оман и Египет и се очаква да кацне във Варна в 14:20 ч., обяснява управителят на „Абакс“ Георги Пасев. На борда се намират 180 души от Варна и Източна България, като за тях по време на пътуването се грижат осем екскурзоводи.

Планирани са и допълнителни евакуационни полети за българи, блокирани заради конфликта в Близкия изток. Те ще извозят наши сънародници от Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ са изготвени подробни списъци на чакащите евакуация по държави. Най-трудно е положението с Израел, където се търсят безопасни варианти за изтегляне. Българските институции координират действията си, включително с помощ от Гърция за евакуации от Оман, като се използват правителственият авиоотряд, националният превозвач и други авиокомпании.

Междувременно четири българки разказаха в ефира на „Би Ти Ви“ за трудното си завръщане от екскурзия в Шри Ланка. Самолетът им с прекачване в Доха не успява да кацне там и е пренасочен към Мускат, Оман, където престояват шест часа на пистата. Авиокомпанията поема разходите за хотел, но момичетата – единствените българки на борда, започват сами да търсят варианти за прибиране. Свободните места по полетите са почти изчерпани, а цените са изключително високи – билет от Мускат до Истанбул достига 2500 евро. Те поддържат връзка с българското посолство в Катар, откъдето ги информират за подготвян евакуационен полет от Оман на 5 март, който ще бъде безплатен, но ще има приоритетно качване на пътници.

Друго младо семейство и още десетки българи са блокирани на Малдивите след края на медения си месец. По думите им над 50–60 души са в подобна ситуация. Опитват се сами да организират чартър, като получават оферта от 660 000 паунда за 50-местен самолет. Хотелите са препълнени, а цените на нощувките растат значително. От външното министерство съобщават, че от столицата Мале излитат самолети към европейски градове, но местата са запълнени. Някои варианти за пътуване минават през държави извън военната зона, но билетите достигат около 10 000 лева.

Георги Чочев, вицепрезидент на Федерацията по тенис, също е със семейството си на Малдивите. Оплака се, че едва се е свързал с Кризисния щаб в МВнР, но от там са му казали, че на Малдивите няма война, да се оправят. Чочев каза, че е невъзможно стотина българи там да напуснат острова. Той е намерил самолетни билети най-рано за 4 април. Чочев настоя да бъде пратен чартър от България и да прибере българите.