САЩ разрешиха на част от служителите на посолството си в Кипър да напусне страната

Държавният департамент на САЩ е разрешил на част от служителите на посолството си в Кипър, които не са необходими за поддържането на основните функции на мисията, да напуснат страната, предаде кипърската новинарска агенция КНА, цитирана от БТА. Решението е взето на фона на нарастващото напрежение в региона.

Като причини се посочват смущенията във въздушния транспорт, предизвикани от бойните действия между САЩ и Иран, както и атаката с дрон срещу британската военна база „Акротири“ на острова.

В актуализирана препоръка за пътуванията в Кипър нивото на опасност е повишено до трето, като американските граждани са призовани да преразгледат плановете си за пътуване заради риска от военна ескалация. Посочва се също, че възможностите за съдействие от страна на посолството са ограничени в районите, контролирани от турскокипърските власти.