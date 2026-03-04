РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ разрешиха на част от служителите на посолството си в Кипър да напусне страната

Държавният департамент. САЩ разрешиха на част от служителите на посолството си в Кипър да напусне страната

Държавният департамент на САЩ е разрешил на част от служителите на посолството си в Кипър, които не са необходими за поддържането на основните функции на мисията, да напуснат страната, предаде кипърската новинарска агенция КНА, цитирана от БТА. Решението е взето на фона на нарастващото напрежение в региона.

Като причини се посочват смущенията във въздушния транспорт, предизвикани от бойните действия между САЩ и Иран, както и атаката с дрон срещу британската военна база „Акротири“ на острова.

В актуализирана препоръка за пътуванията в Кипър нивото на опасност е повишено до трето, като американските граждани са призовани да преразгледат плановете си за пътуване заради риска от военна ескалация. Посочва се също, че възможностите за съдействие от страна на посолството са ограничени в районите, контролирани от турскокипърските власти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.