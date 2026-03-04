Председателят на борда на Intel Франк Д. Йери се оттегля

Американската корпорация Intel обяви, че Франк Йери, председател на борда, се оттегля. Неговата позиция ще бъде заета от Крейг Барет, който ръководеше австралийския производител на чипове Barefoot Networks до придобиването му от Intel през 2019 година. След това той беше член на борда на директорите на Intel.

Франк Йери е член на борда от 2009 г. и го председателства от 2023 година.

Intel, лидер на пазара на полупроводници, е в криза през последните години. Компанията многократно отчита загуби, като миналата година завърши със загуба от 600 милиона долара.

През март 2025 г. компанията замени Пат Гелсингър като главен изпълнителен директор с Лип-Бу Тан.

Според Ройтерс,

промяната на председателя на борда е поредното разместване в мениджмънта на компанията,

която Тан иска да „преструктурира“. Миналата година трима членове на борда напуснаха.

„Най-важната задача на Лип-Бу Тан е да промени корпоративната култура на Intel, а професионализирането на борда би могло значително да помогне за постигането на това“, казва анализаторът на Seaport Securities Джей Голдбърг. Той смята, че новият главен изпълнителен директор се стреми да привлече повече професионалисти от чип индустрията в борда.

Мултинационалната технологична компания Intel Corporation, с централен офис в Санта Клара, Калифорния, проектира, произвежда и продава компютърни компоненти като централни процесори (CPU) и свързани продукти за бизнес и потребителски пазари. Intel беше третият по големина производител на полупроводникови чипове в света по приходи през 2024 г. и е включена в списъка на Fortune 500 на най-големите корпорации в Съединените щати по приходи от 2007 г. насам. Тя беше една от първите компании, листнати на Nasdaq.