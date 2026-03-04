Лабораторно създадени диаманти охлаждат AI сървъри на стойност 300 млн. долара

Не е тайна, че центровете за данни за изкуствен интелект изразходват огромно количество електричество. Но се появи изненадващо решение – използване на лабораторно създадени диаманти за охлаждане. Неназована компания от САЩ, вероятно технологична фирма или притежател на центрове за данни, е поръчал сървъри за изкуствен интелект на стойност 300 милиона долара, които ще се охлаждат с диаманти. Технологията идва от компанията за услуги за сателитна комуникация Akash Systems, подкрепяна от милиардерът Питър Тийл.

Лабораторно създадени диаманти, които не приличат на обичайните скъпоценни камъни, ще се използват като „нов слой“ в системата за охлаждане на сървърите. Те се поставят между графичния процесор (GPU) и охлаждащия блок. В този случай GPU-тата са AMD Instinct MI350X, а сървърите ще се произвеждат от тайванската MiTAC Computing.

Диамантите са изключително добър проводник на топлина – те пренасят топлината пет пъти по-бързо от медта, която е стандартният материал за охлаждане в индустрията. Това помага на сървърите да работят при по-високи температури, без да губят мощност, и намалява разхода на електричество.

Akash Systems не уточнява кога чиповете с диамантено охлаждане ще започнат да се използват или как точно изглеждат, но се знае, че са разработени като тънки листове или покривки, които се поставят вътре в чиповете. Други компании като Diamond Foundry също работят върху тънки диамантени слоеве за отвеждане на топлина, които се поставят на гърба на силиконовите чипове.

Компанията твърди, че е разработила и „нов материал“, който вече е използван в сателитни радиа – прави ги три пъти по-малки и намалява консумацията на енергия с 60 процента. Наскоро Akash достави първите GPU-та с диамантено охлаждане на NxtGen, най-големия независим облачен доставчик в Индия, и вече се използват в реални приложения.

Що се отнася до цената, Akash обяснява, че лабораторно създадените диаманти са много по-евтини от добитите природни диаманти, а спестената енергия може да компенсира допълнителните разходи за производство.