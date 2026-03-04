Anthropic очаква годишни приходи от почти 20 млрд. долара на фона на враждата с Пентагона

Американската компания за изкуствен интелект (AI) Anthropic („Антропик“) е напът да генерира годишни приходи от почти 20 милиарда долара – прогноза, базирана на текущите резултати. Сумата е над двойно по-висока от миналогодишните постъпления – знак за бързия растеж на компанията в навечерието на неотдавнашния ѝ сблъсък с Пентагона.

Прогнозните продажби на „Антропик“ неотдавна са надхвърлили 19 милиарда долара, в сравнение с 9 милиарда долара в края на 2025 г. и предвидените приблизително 14 милиарда долара преди няколко седмици, твърдят пожелали анонимност източници. Ръстът на приходите се дължи на силното търсене на моделите и продуктите с изкуствен интелект на компанията, включително инструмента за кодиране Claude Code, допълват добре информираните лица.

„Антропик“, която в момента е оценена на 380 милиарда долара, започна годината с летящ старт. Многобройни продукти на компанията привлякоха вниманието, помагайки за автоматизирането на по-сложни задачи. Сблъсъкът с Пентагона за предпазните мерки за изкуствен интелект обаче вече хвърля съмнение върху фирмения бизнес.

На 27 февруари американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви компанията за AI а риск за веригата на доставки – квалификация, традиционно резервирана за дружества от държави, които Съединените щати считат за противници. Определението дойде след напрегнат конфликт, в който „Антропик“ настояваше да се наложат ограничения върху използването на технологиите й за изкуствен интелект за наблюдение и автономни оръжия от военните. Декларацията на Хегсет има за цел не само да изолира компанията от сделки за американското правителство, но и на редица други фирми.

Дийн Бол – бивш съветник в Белия дом, който помогна за създаването на Плана за действие за изкуствен интелект на администрацията на Тръмп, определи декларацията като „опит за корпоративно убийство“.

„Антропик“ пък нарече хода „правно необоснован“ и заяви, че е готова да „оспори всяко определение за риск за веригата на доставки в съда“.

Дългосрочното въздействие на декларацията на Пентагона върху продажбите на софтуер на „Антропик“ на бизнес клиенти, което отдавна е основният фирмен бизнес, предстои да се види.

Междувременно, компанията набира поклонници сред ежедневните потребители. Основното приложение на „Антропик“ наскоро оглави класациите на Apple за албуми и песни въз основа на дигиталните им изтегляния – белег за нарастващата подкрепа за Anthropic по време на враждата ѝ с Пентагона.