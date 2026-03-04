РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дечев свиква изметеното МВР на национално съвещание

Емил Дечев за "Петрохан-Околчица": Не съм се месил в разследването на случаите

Служебният МВР-шеф Емил Дачев бодро рапортува днес, че до националното съвещания на министерството този петък кадровата чистка по върховете му ще е поприключила. „Вече са сменени 23-има от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават“, заяви днес той. Промени ще има и в ръководствата на районните управления, уточни Дечев.

„Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план“, разкри МВР-шефът.

Въртейки метлата по коридорите на вътрешното министерство, Дечев не прости и на директорите на три ключови служби в МВР – шефът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Боян Раев, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков и шефът на жандармерията Николай Николов.

Сред отстранените досега от него началници са и тези, които са свързани с разследването на трагичните инциденти край Петрохан и връх Околчица – шефът на Областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев и директорът на полицията във Враца Красимир Йончев.

Промените има и две от най-големите областни дирекции в страната. Вътрешният министър върна начело на полицията в Пловдив Васил Костадинов, който ръководеше структурата до август 2023 година. В Бургас поста поема старши комисар Николай Ненков, който временно ще ръководи местната дирекция, след като заместник-министър Калоян Калоянов го представи пред ръководния състав.

