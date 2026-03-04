САЩ ще осигурят ескорт и застраховки на танкерите през Ормузкия проток на „много разумна цена“

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят застрахователни гаранции и военноморски ескорт, които да гарантират безопасно преминаване на петролни танкери и други плавателни съдове през Ормузкия проток, за да предотвратят потенциална енергийна криза, причинена от войната с Иран.

На 3 март стопанинът на Белия дом съобщи, че Американската финансова корпорация за международно развитие (DFC) ще предложи застраховка „на много разумна цена“, с която да помогне за обезпечаване на потока от енергия и друга търговска дейност в Персийския залив. Освен това той каза, че „ако е необходимо, военноморските сили на Съединените щати ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро“. „Независимо от всичко, Съединените щати ще осигурят СВОБОДНИЯ ПОТОК НА ЕНЕРГИЯ към СВЕТА“, написа президентът в социалните медии.

Новината зарадва петролните играчи и понижи за кратко цените на черното злато, като световният базов сорт „Брент“ слезе в близост до 80 щ. долара за барел. Впоследствие обаче котировките отново тръгнаха нагоре и в 8.43 ч българско време на 4 март фючърсните контракти на „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 83.61 щ. долара за барел. Причината – търговците остават скептични, че подобна мярка ще позволи на петролните потоци бързо да се върнат към нормалните си нива през критичния проход.

Цените скочиха с повече от 10%, откакто Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу Иран през уикенда, предизвиквайки бързо разпространяващ се конфликт и смут в Близкия изток и ефективно спирайки петролните потоци през критичния Ормузки проток, през който преминават една пета от световните енергийни доставки.

В публикацията си Тръмп не уточнява механизма за застраховка, който ще бъде предложен от DFC, създадена по правило да мобилизира частен капитал за развиващите се страни и да намали рисковете за инвестиции в бедните държави.

„Съобщението може да помогне за успокояване на търговците, но ескортирането и застраховането ще отнемат известно време за прилагане“, каза Боб Макнали – президент на консултантската компания Rapidan Energy Group и бивш служител на Белия дом. „Американските военни първо ще трябва да неутралризират способността на Иран да минира и атакува кораби с противокорабни крилати ракети и дронове.

„Ако приемем, че Техеран реши да продължи бойните действия, очакваме, че пълното възобновяване на търговския обмен през Ормузкия басейн ще изисква седмици вместо часове или дни, дори с обявените и полезни планове за осигуряване на застраховка или ескортиране на кораби“, посочва Макнали в имейл.

Няколко неща остават неясни във визията на Тръмп за предлагане на застраховка на превозвачите, желаещи да преминат през Ормузкия проток. Като начало, не става веднага очевидно колко от тях ще купят тази застраховка или каква премия ще предложи DFC.

„Размерът на застрахователната премия може да показва нивото на риск, което оценява DFC“ в региона, отбелязва Салар Гахрамани – професор в Penn State University и основател на Global Policy Advisors – консултантска фирма на държавни фондове. „Особено като се сравни тази премия с онова, което биха предоставили частните пазари.“

Подобен ангажимент може да бъде и гигантско начинание в мащаб, с който DFC не се е сблъсквала преди. Най-близко до него в досегашната практика на агенцията е било предоставянето на застраховка за политически риск на Украйна след началото на руската инвазия, твърди запознато с въпроса лице. Тогава обаче са били застраховани нови проекти, а не съществуващи активи.

Разбира се, голям абонамент за застрахователния продукт на DFC може да бъде положителен индикатор, че войната е под контрол. „Ако много компании го купят, това би означавало, че имат пълно доверие, че правителството на Съединените щати ще изпълни задълженията си, ако се наложи да осребрят застраховката“, обяснява Гахрамани. И допълва, че това би могло да означава, че инвеститорите „като цяло го възприемат като вероятен сигнал, че рисковете ще намаляват с течение на времето.“

Вкарването на DFC в светлината на прожекторите от Тръмп е поредно доказателство, че значението на агенцията в рамките на федералното правителство нараства. Издаването на рискова застраховка на фона на война допълнително утвърждава влиянието на агенцията върху външната политика и нейния потенциал като държавен фонд, казва Гахрамани. Ходът идва седмици след като DFC пусна меморандум до персонала, в който се казва, че иска да работи по-скоро като държавен фонд.

Съобщението на Тръмп последва изразените опасения към застрахователите, които оказват натиск върху цените на петрола, защото оттеглят застрахователните договори, твърдят запознати с въпроса лица. Някои от най-големите взаимни морски застрахователни дружества в света прекратиха застраховката за военен риск за плавателни съдове, влизащи в Персийския залив, тъй като индустрията се опитва да разбере как да определи цената на покритието на кораби, преминаващи през водния път.

Администрацията на Тръмп се стреми също да се справи с високите цени за потребителите, след като цените на бензина вече скочиха до най-високите нива за последните пет месеца – сериозен политически риск за Тръмп преди междинните избори през ноември.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери тази седмица, че Вашингтон е очаквал ръст на цените на енергията и че министърът на финансите Скот Бесънт и министърът на енергетиката Крис Райт ще разработят програма за смекчаване на последиците. Тръмп е трябвало да се срещне с Райт и Бесънт по този въпрос в Белия дом в следобедните часове на 3 март.

Застраховката за политически риск, подобна на предлаганата от DFC, помага за покриване на загуби, причинени от война, насилие и други политически сътресения.