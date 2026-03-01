Британският премиер обяви, че Кипър не е бил цел на иранска контраатака

Кипър не е бил цел на иранска контраатака, обяви британският премиер Киър Стармър в телефонен разговор с кипърския президент Никос Христодулидис.

Това съобщи кипърската информационна агенция КНА, след като по-рано днес британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че две ирански балистични ракети са били изстреляни по британски военни бази в Кипър.

„Премиерът Киър Стармър недвусмислено потвърди, че Кипър не е бил цел“, написа Христодулидис в „Екс“ и уточни. „Поддържаме пряка комуникация с него. Всички отговорни органи са изцяло ангажирани със случая и следят отблизо развитието му.“

Говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис също написа в „Екс“, че няма индикации Кипър да е заплашен.