РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Британският премиер обяви, че Кипър не е бил цел на иранска контраатака

Кипър

Кипър не е бил цел на иранска контраатака, обяви британският премиер Киър Стармър в телефонен разговор с кипърския президент Никос Христодулидис.

Това съобщи кипърската информационна агенция КНА, след като по-рано днес британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че две ирански балистични ракети са били изстреляни по британски военни бази в Кипър.

„Премиерът Киър Стармър недвусмислено потвърди, че Кипър не е бил цел“, написа Христодулидис в „Екс“ и уточни. „Поддържаме пряка комуникация с него. Всички отговорни органи са изцяло ангажирани със случая и следят отблизо развитието му.“

Говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис също написа в „Екс“, че няма индикации Кипър да е заплашен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.