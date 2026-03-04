Служебният кабинет утвърди тарифите за предизборните кампании на БНР и БНТ

Служебното правителство утвърди тарифите, по които партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат платените предизборни предавания по Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) и техните регионални центрове.

За БНР завишението е 5% спрямо предходните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. с аргумент натрупана инфлация, обявена от НСИ.

Тарифите за БНТ са идентични с тези от предходния вот.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Тарифите са изготвени в съответствие с предложенията на ръководствата на БНР и БНТ, уточняват от правителството.

В предложението на БНР цените при агитационните клипове, хрониките, диспутите и другите форми са увеличени с до 5% спрямо тези за предишните избори. Увеличението е на база годишната инфлация в България за 2025 г. според официалните данни на Националния статистически институт, публикувани на 15 януари 2026 г.

Добавена е нова услуга – дискусия в дигитален формат. За банери и ПР материали в дигиталните платформи е приложен нов принцип за остойностяване, наложен от технологичните промени, направени след актуализацията на сайтовете на БНР през месец декември 2025 г. и обединяването на всички програми в една категория „Избори 2026“.

Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Своевременното ѝ приемане е от изключително значение за нормалното протичане на предизборната кампания и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.