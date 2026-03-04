Разпадат ли се специалните отношения между САЩ и Великобритания?

Опозиционни политици във Великобритания обвиниха премиера Киър Стармър, че отслабва т.нар. специални отношения със Съединените щати заради разминаванията си с президента Доналд Тръмп по въпроса за Иран.

Във вторник американският държавен глава нарече Великобритания „некооперативна“ и заяви, че Стармър „не е Уинстън Чърчил“, след като британският премиер първоначално отказа на САЩ достъп до британски военни бази за удари срещу Иран.

По-късно Лондон позволи американски самолети да използват бази в Англия и на остров Диего Гарсия в Индийския океан за атаки срещу ирански балистични ракети и складове за тях, но не и за удари по други цели.

Въпреки това Тръмп продължи с критиките. В интервю за британския таблоид „Сън“ той каза, че отношенията вече не са толкова стабилни, както преди, и подчерта, че САЩ изграждат „много силни връзки“ с други европейски държави, включително Франция.

В изказване пред Камарата на общините Стармър подчерта, че правителството не подкрепя „смяна на режима от въздуха“ и че всяко действие на Великобритания трябва да има правно основание и ясно разработен план. Той призна, че американският президент е изразил несъгласие с решението Лондон да не се включи в първоначалните удари, но заяви, че е негов дълг да действа в националния интерес на страната.

Консервативният лидер Кеми Бейдънок разкритикува правителството, подчертавайки, че нейната партия „застава зад Америка в предприемането на необходимите действия срещу държавно спонсорирания терор“.

От своя страна министърът за външните работи Стивън Даути отхвърли твърденията, че специалните отношения между Лондон и Вашингтон са застрашени, като отбеляза, че те остават силни както в сферата на сигурността, така и в икономическите връзки.