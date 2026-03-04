Ползи за здравето от пиенето на кокосова вода всяка седмица

Кокосовата вода е питателна напитка, която помага за възстановяване на течностите и електролитите в организма, както и за поддържане на здравето на сърцето и бъбреците.

Кокосовата вода обикновено се добива от млади кокосови орехи на възраст между шест и седем месеца. Един средно голям зелен кокос дава около половин до една чаша кокосова вода. Тя спомага за рехидратацията на организма, тъй като водата съставлява около 94% от съдържанието ѝ, а нивата на мазнини са ниски, съобщава здравният информационен сайт.

Кокосовото мляко се различава от кокосовата вода и се произвежда чрез добавяне на вода към настърган кокос, който се готви при висока температура. То съдържа около 50% вода и има значително по-високо съдържание на мазнини.

Въпреки хранителната си стойност, кокосовата вода трябва да се консумира умерено. Здравите възрастни се съветват да не пият повече от една прясна кокосова вода на ден, за предпочитане през деня или след физическа активност, за да се подпомогне усвояването на хранителните вещества. Хората с бъбречни заболявания трябва да се консултират с лекар преди консумация.

Богата на хранителни вещества

Кокосовата вода е естествено сладка и съдържа няколко основни минерала. Една чаша (240 мл) осигурява около 60 калории, 15 г въглехидрати, включително 8 г захари, както и калций и магнезий – по 4% от препоръчителната дневна стойност (ПДС) за всеки, фосфор – 2% от ПДС, и калий – 15% от ПДС.

Свободните радикали са нестабилни молекули, които се образуват по време на метаболизма. Техните нива се повишават, когато организмът е подложен на стрес или е претърпял нараняване. Прекомерното количество свободни радикали може да доведе до оксидативен стрес, увреждане на клетките и повишен риск от заболявания. Антиоксидантите в кокосовата вода помагат за неутрализирането на тези молекули.

Четете още 4 зеленчука, които да ядете повече за по-здрав черен дроб