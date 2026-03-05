Работи се по организацията на следващ полет до ОАЕ, който да излети възможно най-скоро, съобщиха от МВнР

Към момента се работи по организацията на следващ полет до Обединените арабски емирства, който да излети възможно най-скоро.

Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с медийни публикации за прекратяване на полетите, организирани от българската държава за извеждане на граждани от региона на Близкия изток.

Припомняме, от МВнР съобщиха по-рано, че се очаква очаква днес на летище „Васил Левски“ – София да се приберат 180 български граждани, изведени със специален полет на „България Еър“ от Дубай, както и 111 български граждани, изведени от Салала, Оман с чартърен полет на „България Еър“.