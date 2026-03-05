РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Абас Арагчи заяви, че Иран няма да иска преговори със САЩ

Тръмп иска да има думата при определянето на следващия лидер на Иран

Иран няма да иска прекратяване на огъня или преговори със Съединените щати, заяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи в интервю да NBC News.

Той отбеляза, че няма смисъл да се преговаря с Тръмп, защото Иран досега го е правил вече два пъти и всеки път Съединените щати са го нападали насред преговорите.

Арагчи заяви още, че досега Иран няма намерение да затваря Ормузкия проток. Но в зависимост от хода на войната, всеки сценарий ще е възможен.

Междувременно Доналд Тръмп заяви в интервюта за Ройтерс и за Аксиос, че иска да има думата при определянето на следващия ирански лидер. Синът на убития Али Хаменей – Муджтаба – не бил подходящ, според Тръмп.

