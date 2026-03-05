РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трябва да се включа в избора на следващия върховен лидер на Иран, заяви Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Трябва да се включа в избора на следващия върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс.

„Синът на (аятолах Али) Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран“, каза Тръмп в интервю за сайта „Аксиос“. „Трябва да се включа в назначаването, както с (временната президентка на Венецуела) Делси (Родригес) във Венецуела“, добави той.

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на ирански източници.

Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранската духовно статукво и е смятан за предполагаем наследник на баща си, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Иран все още не е обявил новия си лидер.

