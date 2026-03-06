Българите в чужбина имат 19 дни да подадат заявления за гласуване на парламентарните избори

Българите, които живеят в чужбина, могат в следващите 19 дни да подадат заявления, ако искат да гласуват на парламентарните избори. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева.

Заявленията могат да се подават по два начина – писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или онлайн чрез сайта на ЦИК. Електронната система за подаване на заявления е отворена от 00:00 ч. на 6 март, а крайният срок е 24 март.

„Според хронограмата за предсрочния вот на 19 април български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК“, обясни Матева.

На 28 март ЦИК ще реши къде и колко избирателни секции ще бъдат открити в чужбина. От комисията съобщиха също, че 24 политически партии и коалиции ще участват в изборите на 19 април, а днес започва и информационната кампания за вота.