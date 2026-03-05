Анкара предупреди Техеран, че няма да остави нищо на случайността

Балистична ракета, изстреляна от Иран, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, преди да навлезе във въздушното пространство на Турция. Тя е преминала над Ирак и Сирия, а части от прехващащата ракета са паднали край град Дьортюол в южната част на страната, близо до сирийската граница. При инцидента няма пострадали.

По информация на турски служител, цитиран от АФП и пожелал анонимност, ракетата първоначално е била насочена към британска военна база в гръцки Кипър, но се е отклонила от курса си. Случаят предизвика напрежение между Анкара и Техеран – Турция извика иранския посланик за обяснения. Външният министър Хакан Фидан предупреди Иран да избягва действия, които могат да разширят конфликта.

В свое вечерно изявление президентът Реджеп Ердоган заяви, че страната му ще вземе всички необходими мерки за защита на границите и въздушното си пространство и ще реагира решително и без колебание при нови враждебни действия.

„По време на тези трудни времена, през които преминава нашият регион, никога не оставяме нещата на случайността. Ние предприемаме всички необходими предпазни мерки в тясна консултация с нашите съюзници от НАТО и се намесваме незабавно, когато е необходимо, както направихме при днешния инцидент“, подчерта турският президент.

НАТО застана категорично зад Анкара – говорителката Алисън Харт осъди „неизбирателните атаки“ на Иран в региона и потвърди, че отбранителната позиция на алианса „остава силна„. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се свърза лично с Фидан, за да заяви, че атаките срещу суверенна турска територия са „неприемливи“ и да обещае пълна американска подкрепа.

Въоръжените сили на Иран обявиха днес в изявление, разпространено от държавните медии, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия.