ЦИК ще даде първия си редовен брифинг за предсрочния вот на 19 април

Първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с подготовката и произвеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април ще се състои днес.

През изминалия ден изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април. Общо 27 политически формации са подали документи в ЦИК – 15 партии и 12 коалиции.

Парламентарният вот през април ще бъде осмият от 2021 г. насам.

До 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията. До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

