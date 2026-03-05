Васил Данов: Тръмп внушава, че Украйна губи войната, а ситуацията е различна (част 2)

Част от досиетата „Епстийн“ са продадени на ФСБ и се стига до днешната действителност, допуска Васил Данов
Иран трудно може да се върне към монархията и почти невъзможно да завие към републиканска демокрация. Най-вероятно ще се приложи „венецуелският модел“ – властта да се рекрутира от приемливи представители на духовенството. За преход от твърд ислям към мека форма на ислямска република.
Не са възможни каквито и да били реформи, без Революционната гвардия да бъде разпусната или унищожена.
Тръмп пробва да играе шах на няколко дъски, без да е добър шахматист. Мисля, че педофилията на Тръмп вече е доказана. Плюс икономически зависимости още от млади години.
Част от досиетата „Епстийн“ са продадени на ФСБ и се стига до днешната действителност. Иначе не може да се обясни атавистичният страх на най-могъщият човек на света от кремълския обитател. Руските дисиденти, които най-добре си познават хората, са убедени в това.
Тръмп внушава, че Украйна губи войната, а е точно обратното – украинците в момента си връщат територии и нанасят тежки удари от тактическо естество.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.
Още от интервюто:
