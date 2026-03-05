Безочлив шок от НЗОК – нямало проблем с хоспитализациите в казината

Националната здравноосигурителна каса не е установила нито един случай на доказано източване от болници, отчитали прием на хазартно зависими пациенти, които те прекарвали всъщност в казината. Измамната стъкмистика беше поднесена на медиите без капка срам от управителя на здравната каса Петко Стефановски, който представи данните от започналата в края на миналата година „проверка“. Слушайте и се дивете!

От проверени 4155 случая на пациенти, за които беше установено, че са били едновременно и в болница, и в игрална зала, с 1659 изобщо не бил осъществен контакт поради липсващи или неверни телефонни номера. Други 234 пък вдигнали телефоните, но отказали съдействие. А всички останали потвърдили, представете си, че били „реално“ лекувани в болница. Така излиза, че само от тези хиляди случаи на класическо източване на здравния фонд няма дори един надеждно установен.

Резултатът от тази „проверка“ е пълен нонсенс предвид обявеното точно преди въз основа на данни от НАП – че поне 3890 пациенти са залагали в казина докато същевременно са „лежали“ в болници през първата половина на 2025 г. Според анализа на НАП над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали са на лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение.

Според Стефановски обаче проблем няма. Проверката обхванала 258 болници, като никоя не се откроявала с повече такива случаи. 10% от пациентите, с които касата се свързала, потвърдили че са участвали в онлайн залагания, но само през телефоните си. Други 7.49% стигнали най-далеч с признанието, че излизали от болницата по време на престоя си са залагали, но това не означавало че не са лекувани. 85 души пък заявили, че е злоупотребено с личните им данни, а 11 казали че били за процедури в болница, но не са спали там.

Тъкмо за тези единични нарушения НЗОК ще иска от болниците да възстановят неправомерно получени 60 хил. евро при положение че според НАП източените хоспитализации надхвърлят сумата от 7 млн. лева (3.6 млн. евро). А пък вместо за разследване на болничната мафия материалите от проверката щели да бъдат изпратени на прокуратурата за установяване на злоупотреба с лични данни от неизвестни лица. От здравната каса пък щели да мислят за нормативни промени, които да ѝ гарантират контакта с пациентите, какъвто сега нямало.

Честито на печелившите!