Започна поетапното натоварване на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, заяви Трайчо Трайков

Започна поетапното натоварване на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който беше спрян принудително за трети път заради проблеми в мембранните устройства в неядрената му част.

За дефектиралите елементи е намерено алтернативно техническо решение, с което се очаква блокът да работи до есента.

Поръчани са оригинални части от Русия, за които ще бъде поискана дерогация. Министерството на енергетиката, съвместно с централата, подготвят списък с оборудването, което не може да бъде осигурено от алтернативни доставчици, за да се гарантира надеждната експлоатация на ядрените мощности.

До две седмици Шести блок ще заработи с пълно натоварване, след като днес беше включен в енергийната система на страната. Той беше спрян преди ден за трети път през последните месеци заради проблеми в 8-те предпазни мембрани на турбината му.

„Всички те са измерени, проверени, монтирани са с новите материали, които са аналогични на оригиналните и са в момента в блока. Вие видяхте, че се натоварва, като извън това ние сме предприели действия за доставка от Русия, сключени договори. Очакваме скоро време и дерогация по този въпрос“, каза Иван Андреев, изпълнителен директор на централата.

С алтернативните части се очаква блокът да работи до есента, когато е предвиден и плановият му ремонт. Дотогава могат да бъдат компенсирани и пропуснатите ползи от принудителния престой на ядрената мощност, които са около 200 000 мегаватчаса или за над 10 милиона евро.

„От централата ми дадоха списъка с всички дерогации, които е необходимо да даде Министерският съвет, за да се осигурят части за безпроблемна работа на централата. Ангажирам се да го направя по възможно най-бързия начин. Това, което разбирам от ръководството на централата е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество. Но, аз смятам, че първият избор трябва да бъде доставка на оригинално оборудване. Всичко останало е по неволя“, посочи министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

