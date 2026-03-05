Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, заяви Трайчо Трайков

Започна поетапното натоварване на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който беше спрян принудително за трети път заради проблеми в мембранните устройства в неядрената му част.

За дефектиралите елементи е намерено алтернативно техническо решение, с което се очаква блокът да работи до есента.

Поръчани са оригинални части от Русия, за които ще бъде поискана дерогация. Министерството на енергетиката, съвместно с централата, подготвят списък с оборудването, което не може да бъде осигурено от алтернативни доставчици, за да се гарантира надеждната експлоатация на ядрените мощности.

До две седмици Шести блок ще заработи с пълно натоварване, след като днес беше включен в енергийната система на страната. Той беше спрян преди ден за трети път през последните месеци заради проблеми в 8-те предпазни мембрани на турбината му.

„Всички те са измерени, проверени, монтирани са с новите материали, които са аналогични на оригиналните и са в момента в блока. Вие видяхте, че се натоварва, като извън това ние сме предприели действия за доставка от Русия, сключени договори. Очакваме скоро време и дерогация по този въпрос“, каза Иван Андреев, изпълнителен директор на централата.

С алтернативните части се очаква блокът да работи до есента, когато е предвиден и плановият му ремонт. Дотогава могат да бъдат компенсирани и пропуснатите ползи от принудителния престой на ядрената мощност, които са около 200 000 мегаватчаса или за над 10 милиона евро.