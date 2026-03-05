Broadcom очаква AI чиповете ѝ да надхвърлят приходи от 100 млрд. долара през 2027 година

Главният изпълнителен директор на производителят на чипове Broadcom, Хок Тан, заяви, че компанията очаква продажбите ѝ на AI чипове да надхвърлят 100 милиарда долара през 2027 г., като се цели да се конкурира с водещият производител на ускорители за AI, Nvidia.

За текущото тримесечие Broadcom прогнозира приходи от AI чипове от 10.7 милиарда долара, а през 2025 г. приходите ѝ бяха 20 милиарда. Тан подчерта, че компанията е осигурила необходимата верига за доставки и се фокусира както върху ускорители, така и върху мрежови AI чипове.

Компанията отчете по-добри от очакваните тримесечни резултати и обяви план за обратно изкупуване на акции за до 10 милиарда долара. За второто фискално тримесечие се очакват приходи около 22 милиарда долара, над средните прогнози на анализаторите.

Broadcom се утвърждава като алтернатива за AI чипове, като работи с компании като OpenAI, Anthropic и Google TPU, а ново поколение процесори вече се доставят на няколко клиенти. Тан очаква OpenAI да започне масови доставки на чипове през следващата година, а капацитетът при Anthropic да надхвърли 3 гигавата през 2027 г.

Относно Meta Platforms, Тан отхвърли слуховете за отказ от сътрудничество, като увери, че разработката на персонализирани ускорители продължава и следващото поколение ще увеличи капацитета до няколко гигавата.

Въпреки очакванията за растеж на Broadcom, Nvidia остава с много по-големи приходи от AI — около 333 милиарда долара за 2027 година.