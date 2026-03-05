Емил Пармаков поема юздите на "Национална полиция"

След като служебният вътрешен министър Емил Дечев смени директорите на три ключови служби в МВР – Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП и жандармерията, на поста директор на “Национална полиция” застава Емил Пармаков, съобщиха от МВР. Той поема поста от Захари Васков, чието име е свързано с разследването по случая “Петрохан-Околчица”.

Новият ръководител на полицията беше представен от вътрешния заместник-министър Иван Анчев и новоназначения главен секретар Георги Кандев, който замени Мирослав Рашков.

“Отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере”, отбеляза Кандев при представянето.

От своя страна Пармаков, заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството, без да дава уточнение кои са те.

Емил Пармаков завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 година. Постъпва в системата на МВР през 1997 година. Първоначално е разузнавач Първа степен в Първо РПУ на СДВР. От 2010 г. е началник на сектор в Главна дирекция “Национална полиция”. От септември 2022 година е заместник-директор на структурата.