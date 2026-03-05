РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Емил Пармаков хваща юздите на „Национална полиция“

Емил Пармаков поема юздите на "Национална полиция"

След като служебният вътрешен министър Емил Дечев смени директорите на три ключови служби в МВР – Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП и жандармерията, на поста директор на “Национална полиция” застава Емил Пармаков, съобщиха от МВР. Той поема поста от Захари Васков, чието име е свързано с разследването по случая “Петрохан-Околчица”.

Новият ръководител на полицията беше представен от вътрешния заместник-министър Иван Анчев и новоназначения главен секретар Георги Кандев, който замени Мирослав Рашков.

Отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере, отбеляза Кандев при представянето.

От своя страна Пармаков, заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството, без да дава уточнение кои са те.  

Емил Пармаков завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 година. Постъпва в системата на МВР през 1997 година. Първоначално е разузнавач Първа степен в Първо РПУ на СДВР. От 2010 г. е началник на сектор в Главна дирекция “Национална полиция”. От септември 2022 година е заместник-директор на структурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.