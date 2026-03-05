Парламентът ще изслуша шефа на АЕЦ „Козлодуй“ за парите по планови ремонти

Парламентът ще изслуша един от служебните заместник-министри на енергетиката и изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев във връзка с разходи по извършването на годишни планови ремонтни програми на 5-и 6-и блок през 2026 година. Според поискалия изслушването – Йордан Тодоров от „Възраждане“ – става въпрос за обществени поръчки за доставки в размер на десетки милиони.

В дневния ред, отново по искане на „Възраждане“, е и изслушване на служебен заместник-министър на енергетиката и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски за повишените сметки за ток и множеството жалби.

Парламентът ще обсъди на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат въвеждане на мултифондовия модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Припомняме, че миналата седмица тяхното гласуване беше отложено. Вчера Борислав Гуцанов от БСП-Обединена левица на два пъти се опита тази точка – с проектозакона за промените в Кодекса за социално осигуряване – да не се гласува, тъй като го определи като лобистки.

В програмата е заложено и първо гласуване на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се и първото четене на пет законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

В дневния ред е и първото гласуване на промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на Решението за изпълнение на Европейската комисия.