Главен комисар Петър Антиев поема Жандармерията

Главен комисар Петър Антиев поема ръководството на главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Той беше представен пред своите подчинени на 5 март.

На 4 март служебният вътрешен министър Емил Дечев освободи предшественика му Николай Николов.

Двете основни звена – дирекциите „Жандармерия“ и СОБТ поемат старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков. Новото ръководство бе представено официално днес от зам.-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

„Предстоят ни трудни седмици, но заедно с вас ще изпълним нашата отговорност пред закона и държавата, каза по време на представянето пред състава на ГДЖСОБТ зам.-министър Анчев. Познавате новите си ръководители, те са хора с опит, подкрепяйте ги“, заяви на свой ред главен комисар Кандев. Главен комисар Антиев беше досегашен заместник-директор на ГДЖСОБТ. През 2012 г. той е заместник-началник на Специализирано полицейско управление – София към Дирекция ”Специализирани полицейски сили” при ГД “Национална полиция”, след това е началник на отдел “Организация на охранителната дейност” в дирекция ”Жандармерия” при ГД “Национална полиция”.

От 2017 г. е зам.-директор на Дирекция „Жандармерия“, докато тя е в състава на ГДНП, а след преструктурирането и отделянето й в самостоятелна структура е зам.-директор на ГДЖСОБТ.