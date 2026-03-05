Денят по диагонал – 5 март 2026 г.

Васил Данов: Тръмп внушава, че Украйна губи войната, а ситуацията е различна (част 2)
Част от досиетата „Епстийн“ са продадени на ФСБ и се стига до днешната действителност, допуска Васил Данов.
Иран трудно може да се върне към монархията и почти невъзможно да завие към републиканска демокрация. Най-вероятно ще се приложи „венецуелският модел“ – властта да се рекрутира от приемливи представители на духовенството. За преход от твърд ислям към мека форма на ислямска република.
Анкара предупреди Техеран, че няма да остави нищо на случайността
Балистична ракета, изстреляна от Иран, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, преди да навлезе във въздушното пространство на Турция. Тя е преминала над Ирак и Сирия, а части от прехващащата ракета са паднали край град Дьортюол в южната част на страната, близо до сирийската граница. При инцидента няма пострадали.
Няма основания за сериозно поскъпване на горивата и тока, заяви Трайчо Трайков
Цените на бензина и дизела са се повишили с около три цента, което съответства на движението на котировките на суровия петрол на международните пазари. Това е нормално поскъпване, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на NOVA. По думите му, ако не се стигне до военна ескалация, няма причина за ново увеличение на цените на петрола, като е възможно дори те да се понижат.
Конфликтът в Иран превърна пазарите във „влакче на ужасите“
Военното напрежение около Иран все по-ясно показва, че конфликтите в Близкия изток никога не остават само регионален проблем. Ударите на Съединените щати и Израел срещу ислямската държава вече осезаемо влияят върху глобалната икономика – от енергийните пазари до морската логистика и финансовите борси. В центъра на това ново икономическо сътресение стои един от най-важните търговски коридори в света – Ормузкият проток.
Проектът на Радев е с близо 13 процентни пункта преднина пред ГЕРБ, показва проучване на „Алфа Рисърч“
Новият политически проект, свързан с бившия президент Румен Радев, би получил най-голяма подкрепа, ако изборите се проведат днес. Това показва национално представително проучване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, проведено между 23 февруари и 2 март сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете.
Няма пряка заплаха за България от войната в Иран, е заключението след Съвета по сигурността
Няма пряка заплаха за България и националната сигурност заради войната в Иран. Около този извод се обединиха представители на парламентарно представените партии от ПП-ДБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН след заседанието на Съвета по сигурността в Министерския съвет.
С аплодисменти парламентът прие историческите промени за втората пенсия
След многократни отлагания дългоочакваните промени в Кодекса за социално осигуряване бяха окончателно приети. Малко след 14:00 ч. депутатите гласуваха последните текстове от мащабния проект за въвеждане на мултифондове, като решението беше посрещнато с аплодисменти. Новите правила за първи път позволяват средствата от втория и третия пенсионен стълб да се инвестират с различна степен на риск, което може да донесе по-висока доходност.