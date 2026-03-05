Денят по диагонал – 5 март 2026 г.

Част от досиетата „Епстийн“ са продадени на ФСБ и се стига до днешната действителност, допуска Васил Данов.

Иран трудно може да се върне към монархията и почти невъзможно да завие към републиканска демокрация. Най-вероятно ще се приложи „венецуелският модел“ – властта да се рекрутира от приемливи представители на духовенството. За преход от твърд ислям към мека форма на ислямска република.

Балистична ракета, изстреляна от Иран, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, преди да навлезе във въздушното пространство на Турция. Тя е преминала над Ирак и Сирия, а части от прехващащата ракета са паднали край град Дьортюол в южната част на страната, близо до сирийската граница. При инцидента няма пострадали.

Цените на бензина и дизела са се повишили с около три цента, което съответства на движението на котировките на суровия петрол на международните пазари. Това е нормално поскъпване, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на NOVA. По думите му, ако не се стигне до военна ескалация, няма причина за ново увеличение на цените на петрола, като е възможно дори те да се понижат.

Военното напрежение около Иран все по-ясно показва, че конфликтите в Близкия изток никога не остават само регионален проблем. Ударите на Съединените щати и Израел срещу ислямската държава вече осезаемо влияят върху глобалната икономика – от енергийните пазари до морската логистика и финансовите борси. В центъра на това ново икономическо сътресение стои един от най-важните търговски коридори в света – Ормузкият проток.

Новият политически проект, свързан с бившия президент Румен Радев, би получил най-голяма подкрепа, ако изборите се проведат днес. Това показва национално представително проучване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, проведено между 23 февруари и 2 март сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете.

Няма пряка заплаха за България и националната сигурност заради войната в Иран. Около този извод се обединиха представители на парламентарно представените партии от ПП-ДБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН след заседанието на Съвета по сигурността в Министерския съвет.

След многократни отлагания дългоочакваните промени в Кодекса за социално осигуряване бяха окончателно приети. Малко след 14:00 ч. депутатите гласуваха последните текстове от мащабния проект за въвеждане на мултифондове, като решението беше посрещнато с аплодисменти. Новите правила за първи път позволяват средствата от втория и третия пенсионен стълб да се инвестират с различна степен на риск, което може да донесе по-висока доходност.