Гюров свика извънредно заседание на Съвета по сигурността

Служебният премиер Андрей Гюров свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността към правителството за нова оценка на ситуацията в Близкия изток, където размяната на ракетни атаки между Иран и Израел продължи и тази нощ.

Преди минути представители на парламентарни политически сили пристигнаха в Министерския съвет. В сградата влязоха Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“, Станислав Анастасов от „ДПС – Ново начало“, Наталия Киселова, председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“, Кирил Веселински от „Морал, единство, чест“, Ивелин Михайлов от „Величие“ и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов, ръководният военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби „Военно разузнаване“ и „Военна полиция“, представител на Министерството на външните работи са обсъждали новия развой на събитията, по-конкретно изстреляните от режима в Иран балистични ракети срещу територията на съседна Турция. Това Запрянов определи като непредизвикана агресия и опасна ескалация.