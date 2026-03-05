РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Присъствието на американски самолети не представлява опасност за България, подчерта Запрянов пред Борисов

Днес ще се проведе заседание на Съвета по сигурността, на което ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток. Това стана ясно от видео в профила на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което той разговаря със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Сред темите ще бъде и присъствието на американски военни самолети на територията на България.

Запрянов подчерта, че страната ни е член на НАТО и присъствието на съюзнически самолети не представлява опасност за България. Той допълни, че това не означава участие на страната в операции на САЩ и подчерта необходимостта от стабилна парламентарна подкрепа за отстояване на членството на България в Алианса.

По време на среща с министъра Борисов заяви, че правителството трябва да поема цялата отговорност за действията си и „да не се крие зад министъра на отбраната“. Той изрази подкрепа за евроатлантическата ориентация на страната и изтъкна, че при международни конфликти държавата трябва да действа обединено.

Борисов посочи, че заседанието на Съвета по сигурността трябва да разсее обществените притеснения и да се проведе без партийни противопоставяния. Според него ситуацията в Близкия изток и войната в Украйна създават сериозни рискове, включително за веригите на доставки и цените на горивата.

Запрянов отговори, че отбраната трябва да бъде национална кауза без партийно разделение. Той акцентира на необходимостта от евроатлантическо обединение и подкрепа за модернизацията на българската армия, включително чрез механизма SAFE и чрез засилване на източния фланг на НАТО.

