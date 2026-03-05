Високите сметки за ток се проверят по 5 направления, обяви шефът на КЕВР

Високите сметки за ток се проверят по 5 направления. Това обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски по време на изслушването му в парламента по повод високите сметки за ток, поискано от „Възраждане“. Той уточни, че в момента КЕВР работи по над 4600 жалби, като от тях вече са анализирани 2548 и данните показват, че около 97% – 98% от случаите, внесени в регулатора, са на клиенти, използващи за отопление основно климатици. Според Младеновски напоследък станало много популярно хората да се отопляват на ток заради регулираните цени, като увеличението на отопляващите се по този начин през 2025 г. спрямо 2021 г. било 27.6 процента. От друга страна голяма част от жалбите били от така наречените новодомци – т.е. в имота им се е потребявало много малко количество енергия през предходния период в порядъка на 5 -10 киловатчаса, а фактурата, за която са пуснали жалба е за мегават и половина.

По отношение на проверяваните 5 направления Младеновски уточни, че първо се следи дали правилно са приложени цените, защото цената на тока не е променяна от 1 юли 2025 г. насам. На второ място се проверява продължителността на отчетния период, който трябва да е до 31 дни. На трето място се следи дали сметките са правилно превалутирани; на четвърто – се анализират закупените количества енергия от Българската независима енергийна борса, на пето – анализ на количествата потребена енергия през съпоставим период с този, за който се отнася подадената жалба.

До момента по първите три направления не са констатирани нарушения, обяви Младеновски. Що се отнася до анализа на закупените количества енергия от Българската независима енергийна борса, той коментира, че снабдителите са купили близо 40 на сто повече енергия на месечна база в края на годината и те са предоставили тази енергия на клиентите си, но това се дължало на необичайната динамика на температурните колебания през по-топлия ноември 2024 г. (тогава потреблението е било с около 20% по-ниско) и по-студения декември 2025 година.

Младеновски добави, че проверката на КЕВР продължава. Преди това заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов обяви, че експертите на министерството са извършили извънредни проверки, които са обхванали около 1000 средства за търговско измерване на случаен принцип в областите Пловдив, Пазарджик, София, Софийска област, Благоевград, Велико Търново, Шумен и Варна. Той обърна внимание, че при всички тях се отчита, че спрямо същия период миналата година в резултата на решенията на КЕВР има повишение на битовите цени на електроенергията с 2.58 процента.

По думите на Ненов основната причина за по-високите сметки за ток през последния отоплителен сезон е по-високото индивидуално потребление, свързано с по-ниските температури през януари 2026 г. в сравнение със същия период на 2025 година.

Ненов обърна внимание и че енергийната ефективност на сградния фонд също има отношение към потреблението на електроенергия. Ето защо той бе категоричен, че проверките следва да продължат до окончателното изясняване на всеки отделен случай.