Почетният консул на Молдова инж. д-р Веселин Чипев празнува днес

инж. д-р Веселин Чипев

Днес, 5 март, рожден ден празнува:

Инж. д-р Веселин Чипев, почетен консул на Молдова и председател на Българо-Молдовската търговско промишлена камара. Екипът на медия „Банкеръ“ му пожелава здраве, енергия и вдъхновение за нови успехи и реализирани идеи. Нека всеки следващ проект носи удовлетворение, а партньорствата – още повече добри резултати и поводи за гордост!

Пожелаваме му също хармония и радост в личен план, много споделени щастливи моменти, които да обогатяват и вдъхновяват всяка негова инициатива.

