Отложиха новия кръг преговори между Русия и Украйна заради войната с Иран

Планираният за тази седмица нов кръг преговори между Русия и Украйна с посредник Съединените щати е отложен заради войната в Близкия изток, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

„В момента, заради ситуацията около Иран, няма необходимите сигнали за такава среща. Но щом обстановката в сферата на сигурността и политическият контекст позволят, ще възобновим тази дипломатическа работа“, заяви той, цитиран от АП.

В същото време САЩ и техни съюзници в Близкия Изток търсят експертната помощ на Киев за противодействие на иранските дронове „Шахед“. През последните дни Зеленски е разговарял с лидерите на Обединени арабски емирства, Катар, Бахрейн, Йордания и Кувейт. По думите му досега Русия е изстреляла десетки хиляди такива безпилотни апарати срещу Украйна.

Зеленски подчерта, че Киев ще оказва подобна помощ само ако това не отслабва собствената му отбрана и ако подпомага дипломатическите усилия за прекратяване на руската инвазия.

